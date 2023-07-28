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Регион 28.07.2023 17:42

России нужно готовить больше специалистов по Африке, Ближнему Востоку, считают в МИД РФ

Министерство иностранных дел и Минэкономразвития перепрофилируются с европейского на африканское и другие направления, активизируется подготовка специалистов по странам региона, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Действительно, так складывался ход взаимодействия, ход истории, что наиболее тесные связи у нас были со странами Европы, некоторыми странами Азии, и там сосредоточено наибольшее количество дипломатов", - сказал Биричевский на форуме "Россия-Африка" в пятницу.

Он отметил, что в последние годы в Москве убедились, что "никакие собственные национальные интересы не работают, когда есть политическая установка, продиктованная извне".

"В этих условиях мы поняли, что надо работать с Африкой, Азией, Латинской Америкой более плотно. У нас уже добавилось достаточное количество дипломатов на африканском направлении, в том числе в связи с подготовкой этого саммита и форума, у нас потихоньку переходят люди из департаментов, курирующих Европу и Северную Америку в департаменты СНГ, Ближнего Востока и Африки", - добавил российский дипломат.

По его словам, эта перестройка "идет болезненно".

"Нужны специалисты, если говорить про Африку, прежде всего по этой группе стран. Сейчас мы нацеливаем подведомственные вузы, вузы, которые готовят филологов, историков, политологов, с тем чтобы изучали языки дружественных стран. Думаю, это всерьез и надолго будет находиться в приоритете нашей внешней политики", - подчеркнул Биричевский.

Он отметил, что в настоящее время "3-4 дипломата - это обыденная вещь в российских загранучреждениях на африканском континенте, но и МИД, и братские ведомства, прежде всего Минэкономразвития, начинают перебрасывать своих представителей из Европы в страны Ближнего Востока, Африки и другие регионы".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АФРИКА, ВЕКТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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