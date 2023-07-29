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Дальнее зарубежье 29.07.2023 16:15

Африканский союз дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционного порядка в стране

Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал от военных Нигера, совершивших путч, в течение 15 дней восстановить прежний режим правления в стране, сообщили западные СМИ.

"Совет требует от военных незамедлительно, без предварительных условий вернуться в казармы и восстановить конституционный порядок не позднее чем через 15 дней", - говорилось в коммюнике по итогам заседания Совета, посвященного событиям в Нигере.

В Африканском союзе осудили отстранение от власти президента Нигера Мохамеда Базума и выразили беспокойство в связи с тем, что страны Африки вновь сталкиваются с практикой военных переворотов.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против лидера страны. СМИ сообщали, что президент Базум был схвачен президентской гвардией. Впоследствии государственные СМИ Нигера назвали новым лидером страны армейского генерала Абдурахамана Тчиани. Сам он обратился к согражданам с видеообращением, в котором заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за накопившихся в стране проблем, в том числе экономических, из-за коррупции, отсутствия безопасности.

Также военные, сместившие президента, зачитали в пятницу на национальном телевидении заявление, в котором предостерегли иностранные государства от военного вмешательства.

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Тэги: АФРИКА, НИГЕР, ВОЕННЫЕ, ТРЕБОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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