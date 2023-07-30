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АПК 30.07.2023 09:04

Премьер Азербайджана поручил Минэкономике представить предложения по расширению производства БСЗ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Бакинский судостроительный завод (БСЗ), сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Кабмин.

Асадов ознакомился с деятельностью предприятия, реализованными на сегодняшний день проектами и планами на будущее.

"Состоялось совещание с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, исполнительного директора ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Ульви Мансурова и председателя Правления Бакинского судостроительного завода Эльшада Нуриева", - отмечается в информации.

На совещании были сделаны презентации, посвященные деятельности завода, планам по увеличению его производственной мощности. В ходе мероприятия подчеркивалась необходимость более эффективной организации работы предприятия и повышения коммерческой эффективности его деятельности с учетом увеличения транспортного и транзитного потенциала страны.

Были также обсуждены вопросы, связанные с механизмом финансирования и привлечением долгосрочных кредитов для полного использования производственной мощности завода, созданием новых закрытых участков для ее увеличения, а также расширением технических возможностей завода для производства возобновляемой энергии.

Министерству экономики поручено представить конкретные предложения по увеличению потенциала завода и расширению производства предприятия.

Позже на территории завода состоялась встреча с рабочими.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕМЬЕР/МИНИСТР, БСЗ, СОВЕЩАНИЕ

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