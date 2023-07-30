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Дальнее зарубежье 30.07.2023 19:13

В Пакистане 35 человек погибли при взрыве на политическом митинге

По меньшей мере 35 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в воскресенье в пакистанском районе Баджаур близ границы с Афганистаном в ходе политического митинга, передает новостной портал канала "Аль-Джазира".

По данным полиции, еще более 100 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Некоторых из раненых госпитализировали по воздуху в больницы города Пешавар.

Взрыв прогремел в ходе съезда сторонников исламистской партии "Джамаат-и-ислами", но до того, как туда прибыли ее высокопоставленные лидеры. Портал отмечает, что атаку осуществили при помощи террориста-смертника.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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