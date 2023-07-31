При взрыве на митинге в Пакистане погибли почти 50 человек, около 200 пострадали

Число погибших в результате взрыва в пакистанском районе Баджаур близ границы с Афганистаном в ходе политического митинга увеличилось до 44 человек, сообщает в ночь на понедельник Sky News.

"По меньшей мере 44 человека погибли в результате взрыва на политическом митинге (...), около 200 человек, включая детей, получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число погибших еще может возрасти, так как много пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 35 жертвах и 100 раненых.

Взрыв прогремел в воскресенье в ходе съезда сторонников исламистской партии "Джамаат-и-ислами" (признана террористической и запрещена в РФ), но до того, как туда прибыли ее высокопоставленные лидеры. Атаку осуществил террорист-смертник. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.