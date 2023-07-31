Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8713 RUR   0.0184 GBR   2.1842 TRY   0.063

Цена на нефть

28.07 $/bbl +/- WTI 80.58 +0.49 Brent 84.41 +0.62

Дальнее зарубежье 31.07.2023 09:29

При взрыве на митинге в Пакистане погибли почти 50 человек, около 200 пострадали

Число погибших в результате взрыва в пакистанском районе Баджаур близ границы с Афганистаном в ходе политического митинга увеличилось до 44 человек, сообщает в ночь на понедельник Sky News.

"По меньшей мере 44 человека погибли в результате взрыва на политическом митинге (...), около 200 человек, включая детей, получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число погибших еще может возрасти, так как много пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 35 жертвах и 100 раненых.

Взрыв прогремел в воскресенье в ходе съезда сторонников исламистской партии "Джамаат-и-ислами" (признана террористической и запрещена в РФ), но до того, как туда прибыли ее высокопоставленные лидеры. Атаку осуществил террорист-смертник. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В Пакистане 35 человек погибли при взрыве на политическом митинге Девять полицейских погибли в результате взрыва фургона в Пакистане Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90 Более 110 человек пострадали, 8 погибли при взрыве в пакистанской школе Взрыв в Пакистане унес жизни трех человек, 15 ранено - ТВ 25 человек погибли при взрыве на северо-западе Пакистана - СМИ Семь человек погибли и 15 пострадали в результате теракта в Пакистане Три человека погибли в результате взрыва в Пакистане 11 человек погибли при теракте на юго-западе Пакистана В Пакистане прогремел взрыв, 10 человек погибли, пострадал вице-спикер парламента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az