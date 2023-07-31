Манат подешевел к евро, подорожал к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 июля ЦБА установил на уровне 1.8713 маната/1EUR (28 июля - 1.8657 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 июля установил на уровне 0.0184/1RUB (28 июля - 0.0188/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 31 июля ЦБА установил на уровне 0.0630 манат/1TRY (28 июля - 0.0631 манат/1TRY).

Н.Аббасова