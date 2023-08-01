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Дальнее зарубежье 01.08.2023 12:27

США продолжат переговоры с талибами

Специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст заявил о необходимости продолжения переговоров с представителями контролирующего Афганистан движения "Талибан".

По итогам завершившихся накануне в Дохе переговоров, Уэст сообщил в социальных сетях, что в ходе двухдневных встреч с высокопоставленными представителями талибов шло обсуждение "ключевых интересов в Афганистане".

"Мы обсудили экономическую ситуацию в стране, права человека, гуманитарные потребности, обязательства в области безопасности, инклюзивность и вопросы борьбы с наркотиками", - сообщил спецпредставитель США.

"Диалог был двусторонним, подробным, откровенным, и его необходимо продолжать в поддержку афганского народа и защиты интересов", - подчеркнул американский дипломат.

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Тэги: США, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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