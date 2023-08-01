Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Правительство Беларуси с 1 августа повысило экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы ЕАЭС.

В соответствии с постановлением Совмина, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $16,9 за тонну (ранее - $15,6), на прямогонный бензин - $9,2 за тонну ($8,5), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $5 за тонну ($4,6).

До этого экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты изменялись в Беларуси с 1 июля, тогда они были снижены после повышения с 1 июня, 1 мая, 1 апреля и 1 марта после уменьшения с 1 февраля и резкого снижения (на 61,4%) с 1 января 2023 года.