Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0185 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

ТЭК 01.08.2023 19:46

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Правительство Беларуси с 1 августа повысило экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы ЕАЭС.

В соответствии с постановлением Совмина, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $16,9 за тонну (ранее - $15,6), на прямогонный бензин - $9,2 за тонну ($8,5), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $5 за тонну ($4,6).

До этого экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты изменялись в Беларуси с 1 июля, тогда они были снижены после повышения с 1 июня, 1 мая, 1 апреля и 1 марта после уменьшения с 1 февраля и резкого снижения (на 61,4%) с 1 января 2023 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНЫ


Похожие новости


Белоруссия согласовала с РФ объемы и условия поставки нефти - премьер Белоруссия вслед за РФ с 1 января резко снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Белоруссия имеет запасы нефти, достаточные для удвоения добычи, считает Лукашенко SOCAR и "Белнефтехим" договорились о сотрудничестве в части реализации произведенных в Белоруссии нефтепродуктов Минск намерен углублять нефтяное сотрудничество с Баку - Лукашенко Беларусь в 2021г намерена увеличить закупки нефти в Азербайджане на 25% Укртранснафта продаст БНК 80 тыс. тонн азербайджанской нефти Танкер с нефтью из Азербайджана для Белоруссии прибыл и начал разгрузку, "Белнефтехим" не исключает продолжения сотрудничества по поставкам Укртранснафта планирует до конца года прокачать еще 2-3 танкерные партии азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ Очередной танкер с нефтью из Азербайджана для Беларуси прибыл в Одессу

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az