Запас хода электромобилей может падать на треть в сильную жару

Экстремальная жара может привести к сокращению запаса хода электромобиля на 31%, говорится в отчете компании Recurrent Auto, специализирующейся на тестировании батарей для электрокаров.
Эксперты Recurrent проанализировали показания аккумуляторов 7,5 тыс. машин и установили, что при температуре воздуха в 27 градусов по Цельсию запас хода снижается относительно максимального почти на 2,8%, при 32 градусах - на 5%, а при 38 градусах падение может достигать 31%.
В то же время данные по динамике расходования заряда в условиях 38-градусной жары носят крайне ограниченный характер и нуждаются в уточнении, заявили в компании, добавив, что при необходимости скорректируют показатель на основе последующих замеров.
Использование кондиционера, в свою очередь, снижает запас хода лишь в незначительной степени, при этом снижение температуры в салоне на 7 градусов потребует меньших затрат энергии, чем ее повышение на 10 градусов.
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