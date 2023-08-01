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Транспорт и связь 01.08.2023 20:12

Запас хода электромобилей может падать на треть в сильную жару

Экстремальная жара может привести к сокращению запаса хода электромобиля на 31%, говорится в отчете компании Recurrent Auto, специализирующейся на тестировании батарей для электрокаров.

Эксперты Recurrent проанализировали показания аккумуляторов 7,5 тыс. машин и установили, что при температуре воздуха в 27 градусов по Цельсию запас хода снижается относительно максимального почти на 2,8%, при 32 градусах - на 5%, а при 38 градусах падение может достигать 31%.

В то же время данные по динамике расходования заряда в условиях 38-градусной жары носят крайне ограниченный характер и нуждаются в уточнении, заявили в компании, добавив, что при необходимости скорректируют показатель на основе последующих замеров.

Использование кондиционера, в свою очередь, снижает запас хода лишь в незначительной степени, при этом снижение температуры в салоне на 7 градусов потребует меньших затрат энергии, чем ее повышение на 10 градусов.

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Тэги: МИР, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ЗАРЯД, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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