Мировые продажи легковых NEV превысят 39 млн к 2030 году

Мировые продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии (NEV) превысят 39 млн к 2030 году, говорится в исследовании McKinsey & Co. и новой аналитической организации China EV100.

За последнее десятилетие произошли беспрецедентные изменения в мировой индустрии NEV, особенно с точки зрения рыночного ландшафта, потребительских предпочтений, технологических возможностей и систем цепочек поставок, сообщается в отчете под названием "Гонки к 2030 году: перспективы развития глобальной индустрии электромобилей". В нем отмечается, что, хотя глобальный уровень проникновения автомобилей на новых источниках энергии быстро растет, региональные различия в развитии NEV становятся все более очевидными.

Уровень проникновения NEV к 2030 году составит почти 50% по сравнению с примерно 20% в 2023 году, когда продажи этих машин составили около 13 млн, приводит данные отчета агентство "Синьхуа".

В том числе в Европейском союзе прогнозируется уровень проникновения примерно в 65%, в Южной Корее - свыше 55%, в США - 50%. Между тем в Японии он составит 27%, в Индии - 10% в странах Юго-Восточной Азии - 30%, в Латинской Америке - 14%.

Ожидается, что в Китае этот показатель достигнет 70%, при этом китайские автопроизводители, вероятно, войдут в десятку крупнейших продавцов в мире.

"Китайский рынок вступил в новую фазу коммерциализации, чему еще больше способствуют технологические инновации и потребительские предпочтения", - заявил главный директор по энергетическим технологиям Международного энергетического агентства Тимур Гюль.