Uber неожиданно завершил II кв. с прибылью, получил рекордный FCF

Американская Uber Technologies предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, во втором квартале 2023 года нарастила выручку хуже ожиданий, но смогла завершить период с чистой прибылью.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $394 млн, или $0,18 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $2,6 млрд, или $1,33 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали убыток в размере $0,01 на акцию.

Скорректированная EBITDA повысилась до $916 млн с $364 млн, рентабельность по этому показателю - до максимальных за всю историю Uber 2,7% с 1,3% годом ранее.

Кроме того, компания впервые получила операционную прибыль: в апреле-июне она составила $326 млн против убытка в $713 млн годом ранее.

Выручка во втором квартале подскочила на 14% и составила $9,23 млрд против $8,07 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз предполагал $9,34 млрд.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 16% - до $33,601 млрд. В том числе заказы сервиса такси повысились на 25% (до $16,728 млрд), сервиса доставки - на 14% (до $15,595 млрд). Заказы в сфере грузовых перевозок упали на 31% (до $1,278 млрд).

Эксперты в средним оценивали общий объем заказов на уровне $33,5 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber во втором квартале, увеличилось на 22% - до 2,282 млрд.

Свободный денежный поток (FCF) вырос почти втрое и достиг рекордных $1,14 млрд.

По прогнозу компании, совокупный объем ее заказов в третьем квартале будет находиться в диапазоне $34-35 млрд, скорректированная EBITDA - от $975 млн до $1,025 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $34,1 млрд и $927 млн соответственно.

Uber также сообщила, что главный финансовый директор Нельсон Чай покинет свой пост 5 января 2024 года. Поиск кандидатов на замену уже начался. Информация о планируемом уходе Чая появлялась в СМИ и ранее, однако без указания сроков.