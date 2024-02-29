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Глава Uber получил бонус в $136 млн за достижение цели по капитализации

Главный исполнительный директор Uber Technologies Дара Хосровшахи получил бонус в виде акций компании на сумму порядка $136 млн за то, что под его руководством капитализация компании превысила $120 млрд.

Эта цель - капитализация более $120 млрд в течение 90 сессий подряд - была установлена еще до IPO компании в 2019 году и на тот момент казалась слишком амбициозной, поскольку компания терпела многомиллиардные убытки, отмечает Financial Times.

При размещении цена акций Uber составляла $45, что соответствовало капитализации в $82 млрд, и долгое время котировки находились у этой отметки или ниже нее. Однако за последние 12 месяцев рыночная стоимость компании взлетела почти в два с половиной раза на фоне реорганизации бизнеса, сокращения расходов и продажи неосновных активов, а также впервые объявленного выкупа акций.

На завершение сессии в среду капитализация Uber превышала $163,5 млрд.

Огромные бонусы в виде акций - не редкость для ведущих компаний ИТ-сектора, пишет FT. Так, глава Apple Inc. Тим Кук в 2021 году заработал почти $100 млн, гендиректор Alphabet Inc. Сундар Пичаи стал обладателем бонуса в $226 млн за 2022 год, а Энди Джесси получил свыше $200 млн, когда он возглавил Amazon.com Inc. вместо ушедшего с поста CEO основателя компании Джеффа Безоса.

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Тэги: США, UBER, CEO, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


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