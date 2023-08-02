Азербайджан устанавливает прочные стратегические отношения с Эр-Риядом – Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев подтвердил, что Баку находится в процессе установления прочных стратегических отношений с Саудовской Аравией.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Гаджиев в интервью газете Asharq Al-Awsat, опубликованном в среду, рассказал, что его недавний визит в Саудовскую Аравию является частью усилий по обсуждению вопросов укрепления двусторонних отношений и развития всестороннего сотрудничества между двумя странами в различных областях, особенно в сфере возобновляемой энергетики.

«Мой визит направлен на укрепление глубоких двусторонних отношений между Саудовской Аравией и Азербайджаном, развитие сотрудничества в различных областях и изучение новых возможностей», - заявил помощник президента Азербайджана.

Он охарактеризовал отношения Баку и Эр-Рияда как отношения дружбы, братства и партнерства.

Гаджиев отметил, что в Баку высоко ценят позицию Саудовской Аравии, осудившей военную агрессию Армении против Азербайджана. По его словам, принципиальная позиция Саудовской Аравии, соответствующая международному праву, резолюциям Совета безопасности ООН, служит живым примером для всего мира.

Помощник президента Азербайджана заметил, что Баку и Эр-Рияд поддерживают друг друга в рамках Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций.

Он подчеркнул, что высоко ценит усилия Эр-Рияда по поддержанию мира и безопасности в регионе и во всем мире.

Гаджиев также заявил, что Азербайджан безоговорочно осуждает атаки беспилотников и ракетные удары по Саудовской Аравии, считая такие действия неприемлемыми.

Что касается отношений Баку и Эр-Рияда, то, по словам помощника президента Азербайджана, они «развиваются день ото дня».

Он заявил, что в Баку стремятся развивать отношения с Саудовской Аравией в экономической и торговой сферах, сотрудничать в таких областях, как сельское хозяйство и продовольственная безопасность.

По его словам, в Азербайджане ожидают, что саудовские компании примут активное участие в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Помощник главы азербайджанского государства добавил, что в Баку высоко ценят «роль Саудовской Аравии в укреплении связей Азербайджана со странами Совета сотрудничества арабских государств залива (Персидского - ИФ) и Лигой арабских государств».

Что же касается планов Азербайджана по укреплению связей с Саудовской Аравией и другими странами совета, то по этому поводу Гаджиев заявил, что «установление институционального сотрудничества между странами залива и Азербайджаном имеет первостепенное значение».

«Мы можем участвовать в диалоге по вопросам безопасности между странами залива (Персидского – ИФ) и Азербайджаном для решения вопросов региональной и международной безопасности», - добавил он, указав также на необходимость расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Помощник Алиева выразил мнение, что имеется значительный потенциал для сотрудничества между Азербайджаном, Центральной Азией и странами залива, особенно Саудовской Аравией.

Помимо этого, Гаджиев выразил надежду на сотрудничество с Эр-Риядом в сфере возобновляемой энергетики.

Р.Керимов