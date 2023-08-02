Президент Бразилии поддержал идею расширения БРИКС

Бразилия поддерживает идею расширения БРИКС, а также - продвижение через это объединение международной торговли с более справедливыми механизмами, передает агентство ЭФЭ.
"Президент подтвердил, что поддерживает включение в БРИКС новых партнеров, среди которых в качестве возможных кандидатов назвал Аргентину и Саудовскую Аравию. Он подчеркнул, что эта площадка должна продвигать новые способы ведения торговли с более справедливыми механизмами", - цитирует агентство Лулу да Силву.
Он в очередной раз высказался за переговоры об использовании в торговле альтернативных доллару США валют. Президент также заявил, что Новый банк развития - банк, созданный БРИКС, должен быть "более щедрой" альтернативой МВФ и помогать развивающимся странам.
"На мой взгляд, банк БРИКС должен помогать развивающимся странам более адекватным финансированием, а не так, как это делает МВФ", - убежден президент Бразилии.
По словам Лулы да Силвы, это должно проложить путь к устранению неравенства, существующего в мире.
Президент Бразилии в среду провел пресс-конференцию с иностранной прессой.
В Иране изменили обвинение арестованному гражданину Азербайджана Сафарли
Алиев утвердил рамочный документ о сотрудничестве с UNIDO до 2027г
Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях - Гаджиев
Phillips 66 во II кв. снизила чистую прибыль на 46%
Фондовые индексы Европы упали в среду на негативных новостях из США
Прибыль индийской Essar Oil & Gas Exploration & Production за год выросла в 1,6 раза, до $41 млн
«Карабах» вылетел из Лиги чемпионов
Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов - АТОР
Производители медицинской марихуаны Cresco Labs и Columbia Care отказались от слияния за $2 млрд
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония закрытия летней школы AKTA «Cyber Summer School – 2023»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС