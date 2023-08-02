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Дальнее зарубежье 02.08.2023 21:23

Президент Бразилии поддержал идею расширения БРИКС

Бразилия поддерживает идею расширения БРИКС, а также - продвижение через это объединение международной торговли с более справедливыми механизмами, передает агентство ЭФЭ.

"Президент подтвердил, что поддерживает включение в БРИКС новых партнеров, среди которых в качестве возможных кандидатов назвал Аргентину и Саудовскую Аравию. Он подчеркнул, что эта площадка должна продвигать новые способы ведения торговли с более справедливыми механизмами", - цитирует агентство Лулу да Силву.

Он в очередной раз высказался за переговоры об использовании в торговле альтернативных доллару США валют. Президент также заявил, что Новый банк развития - банк, созданный БРИКС, должен быть "более щедрой" альтернативой МВФ и помогать развивающимся странам.

"На мой взгляд, банк БРИКС должен помогать развивающимся странам более адекватным финансированием, а не так, как это делает МВФ", - убежден президент Бразилии.

По словам Лулы да Силвы, это должно проложить путь к устранению неравенства, существующего в мире.

Президент Бразилии в среду провел пресс-конференцию с иностранной прессой.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, БРИКС, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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