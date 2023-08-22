Лула да Силва считает нужным отказываться от использования доллара при торговле между странами БРИКС

Странам БРИКС нужно стремиться отказываться от доллара США при торговле друг с другом, и это не следует воспринимать как попытку бросить вызов американской валюте, заявил во вторник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Если я торгую с Китаем, то зачем мне использовать для этого доллары? Бразилия и Китай - достаточно крупные страны для того, чтобы использовать свою собственную валюту либо другую базовую валюту", - приводит его слова агентство ЭФЭ.
При этом президент Бразилии заверил, что такой подход "не означает отрицание важности доллара США". Также он заверил, что БРИКС не нужно воспринимать как конкурирующий с Западом блок.
Позже во вторник, выступая на саммите лидеров БРИКС в ЮАР, Лула да Силва выступил за то, чтобы это объединение договорилось об общей расчетной валюте. Президент пояснил, что "нужно принять единую расчетную валюту". "Ее задачей должно быть упрощение торговли между участниками БРИКС. Речь не идет о том, чтобы найти замену национальным валютам стран", - отметил он.
Кроме того, президент Бразилии поддержал "идею большей финансовой интеграции в БРИКС".
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