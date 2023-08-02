Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8687 RUR   0.0185 GBR   2.1733 TRY   0.063

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

Дальнее зарубежье 02.08.2023 22:00

В ООН призвали все стороны конфликта в Нигере пропускать гуманитарную помощь

Все стороны противостояния в Нигере должны соблюдать принципы гуманитарного права и не препятствовать доставке помощи, заявил представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Как вы помните, около 4,3 млн человек в Нигере, значительное большинство из которых - женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи", - сказал Хак на брифинге в среду.

"И мы подчеркиваем, что все стороны должны продолжать соблюдать гуманитарные принципы и разрешать беспрепятственный доступ гуманитарным организациям", - добавил он, отметив, что ООН продолжает оказывать гумпомощь Нигеру.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, НИГЕР, ГУМПОМОЩЬ


Похожие новости


СБ ООН осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента Генсек ООН призывает освободить президента Нигера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az