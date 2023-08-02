В ООН призвали все стороны конфликта в Нигере пропускать гуманитарную помощь

Все стороны противостояния в Нигере должны соблюдать принципы гуманитарного права и не препятствовать доставке помощи, заявил представитель генсека ООН Фархан Хак.
"Как вы помните, около 4,3 млн человек в Нигере, значительное большинство из которых - женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи", - сказал Хак на брифинге в среду.
"И мы подчеркиваем, что все стороны должны продолжать соблюдать гуманитарные принципы и разрешать беспрепятственный доступ гуманитарным организациям", - добавил он, отметив, что ООН продолжает оказывать гумпомощь Нигеру.
26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.
В Иране изменили обвинение арестованному гражданину Азербайджана Сафарли
Алиев утвердил рамочный документ о сотрудничестве с UNIDO до 2027г
Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях - Гаджиев
Phillips 66 во II кв. снизила чистую прибыль на 46%
Фондовые индексы Европы упали в среду на негативных новостях из США
Прибыль индийской Essar Oil & Gas Exploration & Production за год выросла в 1,6 раза, до $41 млн
«Карабах» вылетел из Лиги чемпионов
Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов - АТОР
Производители медицинской марихуаны Cresco Labs и Columbia Care отказались от слияния за $2 млрд
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония закрытия летней школы AKTA «Cyber Summer School – 2023»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС