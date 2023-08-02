В ООН призвали все стороны конфликта в Нигере пропускать гуманитарную помощь

Все стороны противостояния в Нигере должны соблюдать принципы гуманитарного права и не препятствовать доставке помощи, заявил представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Как вы помните, около 4,3 млн человек в Нигере, значительное большинство из которых - женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи", - сказал Хак на брифинге в среду.

"И мы подчеркиваем, что все стороны должны продолжать соблюдать гуманитарные принципы и разрешать беспрепятственный доступ гуманитарным организациям", - добавил он, отметив, что ООН продолжает оказывать гумпомощь Нигеру.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.