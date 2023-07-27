Генсек ООН призывает освободить президента Нигера

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал военных Нигера освободить президента страны Мохамада Базума.

"Я обратился с призывом к военнослужащим Нигера незамедлительно и безо всяких условий освободить президента страны Мохамада Базума, а также прекратить подрыв основ демократии и уважать верховенство закона в стране", - сказал Гутерриш на пресс-конференции.

"Накануне у меня состоялся разговор с президентом Базумом, я точно не знаю, где он сейчас находится, но он мне сказал, что с ним все хорошо, хотя и отметил, что ситуация крайне серьезна", - подчеркнул генсек ООН.

Ранее в четверг военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента.

"Границы страны закрыты, и по всей стране объявлен комендантский час", - цитирует телеканал заявление полковника Амаду Абдрамане.

Он сообщил, что силы обороны и безопасности Нигера выступили против президента Базума "из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления". В своем заявлении Абдрамане предостерег от иностранного вмешательства.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против главы Нигера.

Телеканал CNN сообщил, что Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии, это привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией и содержится в президентском дворце в столице страны Ниамее вместе с Базумом, сообщил телеканал.

Позже сотни протестующих собрались в Ниамее в поддержку Базума.