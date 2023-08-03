BP и SOCAR планируют новый этап разведочных работ на структуре Шафаг-Асиман на Каспии

Компания BP завершила интерпретацию данных разведочного бурения на перспективной структуре Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP-Azerbaijan.
«Анализ результатов бурения первой разведочной скважины SAX01 и их интерпретация завершились в первом полугодии текущего года. В настоящее время продолжается оценка обнаруженных в результате бурения запасов углеводородного сырья и планирование следующего этапа разведочных работ», - сообщили в компании.
Как сообщалось, бурение SAX01 на структуре Шафаг-Асиман осуществляла компания Caspian Drilling Company. Бурение велось с 11 января 2020 года на глубине моря 623 метра.
BP и SOCAR в марте 2021 года объявили, что комплексные исследования, проведенные в разведочной скважине SAX01 на структуре Шафаг-Асиман, на глубине 7189 метров, выявили первые залежи газо-конденсата. Тем самым, на структуре завершилось разведочное бурение до продуктивного пласта "Фасиля" (свита перерыва).
При этом, компании не исключали бурение дополнительно одной оценочной скважины с бокового ответвления скважины SAX01 для более полного определения запасов месторождения.
Блок Шафаг-Асиман общей площадью 1100 кв. км расположен в 125 км к юго-востоку от Баку. Глубина моря здесь варьирует от 650 до 800 метров. Структура была открыта в 1961 году сейсмическими исследованиями.
Контракт на разработку блока между компаниями SOCAR и BP Exploration был подписан в июле 2010 года и вступил в силу в июне 2011 года. Долевое участие сторон в контракте составляет 50% на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет.
На структуре были проведены трехмерные сейсмические исследования. Запасы структуры Шафаг-Асиман оцениваются в 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.
Н.Аббасова
Баку и Амман обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества – МИД Азербайджана
МИД Азербайджана обвинил Армению в попытке обострить ситуацию
Арест Хачатряна осуществлен в рамках законодательства Азербайджана и международного права – МИД
Страны ЕС в январе-мае нарастили экспорт фармпродукции в Азербайджан почти на 10% г/г
Третья миссия частных астронавтов компании Axiom Space на МКС переносится на 2024 год - NASA
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" стартовала на орбиту с метеорологическим спутником
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
На севере Эфиопии идут столкновения между силами безопасности и ополчением
Путин: чиновники должны ездить на российских машинах
Анкара может использовать факты сожжения Корана для давления на Стокгольм, но не откажется от согласия на вступление Швеции в НАТО - политолог
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония закрытия летней школы AKTA «Cyber Summer School – 2023»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС