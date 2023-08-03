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ТЭК 03.08.2023 15:15

BP и SOCAR планируют новый этап разведочных работ на структуре Шафаг-Асиман на Каспии

Компания BP завершила интерпретацию данных разведочного бурения на перспективной структуре Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP-Azerbaijan.

«Анализ результатов бурения первой разведочной скважины SAX01 и их интерпретация завершились в первом полугодии текущего года. В настоящее время продолжается оценка обнаруженных в результате бурения запасов углеводородного сырья и планирование следующего этапа разведочных работ», - сообщили в компании.

Как сообщалось, бурение SAX01 на структуре Шафаг-Асиман осуществляла компания Caspian Drilling Company. Бурение велось с 11 января 2020 года на глубине моря 623 метра.

BP и SOCAR в марте 2021 года объявили, что комплексные исследования, проведенные в разведочной скважине SAX01 на структуре Шафаг-Асиман, на глубине 7189 метров, выявили первые залежи газо-конденсата. Тем самым, на структуре завершилось разведочное бурение до продуктивного пласта "Фасиля" (свита перерыва).

При этом, компании не исключали бурение дополнительно одной оценочной скважины с бокового ответвления скважины SAX01 для более полного определения запасов месторождения.

Блок Шафаг-Асиман общей площадью 1100 кв. км расположен в 125 км к юго-востоку от Баку. Глубина моря здесь варьирует от 650 до 800 метров. Структура была открыта в 1961 году сейсмическими исследованиями.

Контракт на разработку блока между компаниями SOCAR и BP Exploration был подписан в июле 2010 года и вступил в силу в июне 2011 года. Долевое участие сторон в контракте составляет 50% на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

На структуре были проведены трехмерные сейсмические исследования. Запасы структуры Шафаг-Асиман оцениваются в 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.

Н.Аббасова

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Тэги: BP, РАЗВЕДКА, ПЛАНИРОВАНИЕ


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