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05.08.2023 14:00

Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 1,3 млн манатов на обеспечение оросительной водой земельных площадей поселка в Астаринском районе

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит более 1,3 млн манатов на проведение строительных работ для обеспечения оросительной водой земельных площадей поселка Кижаба из Ляваинского водохранилища Астаринского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с Сумгайытским управлением ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» подписан контракт.

Сумма контракта – 1 млн 364,8 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – 6 месяцев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, ВОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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