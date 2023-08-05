Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 1,3 млн манатов на обеспечение оросительной водой земельных площадей поселка в Астаринском районе

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит более 1,3 млн манатов на проведение строительных работ для обеспечения оросительной водой земельных площадей поселка Кижаба из Ляваинского водохранилища Астаринского района.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с Сумгайытским управлением ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» подписан контракт.
Сумма контракта – 1 млн 364,8 тыс. манатов.
Срок выполнения работ – 6 месяцев.
Б.Рустамбеков
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