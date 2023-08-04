Добыча нефти на АЧГ в I полугодии велась со 137 скважин

Добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом полугодии 2023 года осуществлялась со 137 эксплуатационных скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании bp (оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ).
«За январь-июнь 2023 года на контрактном блоке были пробурены три нефтедобывающих и четыре водонагнетательные скважины. По состоянию на конец июня 2023 года в эксплуатации находилось 137 нефтедобывающих, 44 водо- и 7 газонагнетательных скважин», - отметили в компании.
По данным bp, в целом, за весь период с начала разработки блока АЧГ, суммарная добыча нефти превысила 4,3 млрд баррелей.
Как сообщалось, добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом полугодии 2023 года составила порядка 68 млн баррелей (спад на 11,7%). Среднесуточная добыча нефти на блоке в I-ом полугодии 2023 года составила 375 тыс. баррелей.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Н.Аббасова
Строительство ж/д Барда-Агдам завершится до конца 2023 года - АЖД
Армения должна возместить ущерб, причиненный Азербайджану, в том числе системам продовольственной безопасности - постпред при ООН
Баку требует от Еревана незамедлительно предоставить информацию о минных полях на территории Азербайджана
Азербайджан репатриировал из Сирии 16 граждан
Два человека погибли под оползнем в горном курорте Шови в Грузии
Спасатели вывезли на вертолетах около 70 человек из зоны стихийного бедствия в Грузии
ИВ Абшеронского района направит 1,4 млн манатов на ремонт дорог в городе Хырдалан
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе
В Польше задержали белоруса, подозреваемого в работе на российскую разведку
Путин обсуждает с членами СБ РФ вопросы укрепления стабильности в стране
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония закрытия летней школы AKTA «Cyber Summer School – 2023»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС