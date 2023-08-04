Добыча нефти на АЧГ в I полугодии велась со 137 скважин

Добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом полугодии 2023 года осуществлялась со 137 эксплуатационных скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании bp (оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ).

«За январь-июнь 2023 года на контрактном блоке были пробурены три нефтедобывающих и четыре водонагнетательные скважины. По состоянию на конец июня 2023 года в эксплуатации находилось 137 нефтедобывающих, 44 водо- и 7 газонагнетательных скважин», - отметили в компании.

По данным bp, в целом, за весь период с начала разработки блока АЧГ, суммарная добыча нефти превысила 4,3 млрд баррелей.

Как сообщалось, добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом полугодии 2023 года составила порядка 68 млн баррелей (спад на 11,7%). Среднесуточная добыча нефти на блоке в I-ом полугодии 2023 года составила 375 тыс. баррелей.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Н.Аббасова