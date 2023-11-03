Добыча нефти на АЧГ в 2023г велась со 136 скважин

Добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2023 года осуществлялась со 136 эксплуатационных скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании bp (оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ).
«За январь-сентябрь 2023 года на контрактном блоке были пробурены шесть нефтедобывающих, пять водонагнетательных и одна газонагнетательная скважины. По состоянию на конец сентября 2023 года в эксплуатации находилось 136 нефтедобывающих, 45 водо- и 8 газонагнетательных скважин», - отметили в компании.
По данным bp, в целом, за весь период с начала разработки блока АЧГ, суммарная добыча нефти превысила 4,3 млрд баррелей.
Как сообщалось, в январе-сентябре 2023 года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) было добыто порядка 100 млн баррелей (спад на 12,3%). Среднесуточная добыча нефти на блоке в январе-сентябре 2023 года составила 368 тыс. баррелей (418 тыс. баррелей в январе-сентябре 2022г).
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Н.Аббасова
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