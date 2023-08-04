Подрядчики по проектам bp в Азербайджане в I полугодии увеличили объем выполненных заказов на 10%

Подрядные компании по проектам bp в Азербайджане в I-ом полугодии 2023 года выполнили заказы на $718,5 млн, что на 10% выше показателя января-июня 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании bp-Azerbaijan.
«Из указанной суммы на $356 млн заказы выполнили 14 совместных предприятий, $22,3 млн – 18 государственных предприятий, $167,8 млн – 195 малых и средних предприятия, $172,4 млн – 91 иностранная компания, работающих по проектам bp в Азербайджане», - сказали в пресс-службе компании.
Суммарные инвестиции bp-Azerbaijan, включая средства, вложенные совместно с партнерами по проектам и в отдельности, в реализацию социальных проектов в январе-июне 2023 года составили $1,3 млн.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля bp (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, венгерской MOL - 9,57%, американской ExxonMobil - 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%)
Участниками проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан являются: bp (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); ExxonMobil (2,5%), Itochu (3,4%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
Строительство ж/д Барда-Агдам завершится до конца 2023 года - АЖД
Армения должна возместить ущерб, причиненный Азербайджану, в том числе системам продовольственной безопасности - постпред при ООН
Баку требует от Еревана незамедлительно предоставить информацию о минных полях на территории Азербайджана
Азербайджан репатриировал из Сирии 16 граждан
Два человека погибли под оползнем в горном курорте Шови в Грузии
Спасатели вывезли на вертолетах около 70 человек из зоны стихийного бедствия в Грузии
ИВ Абшеронского района направит 1,4 млн манатов на ремонт дорог в городе Хырдалан
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе
В Польше задержали белоруса, подозреваемого в работе на российскую разведку
Путин обсуждает с членами СБ РФ вопросы укрепления стабильности в стране
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония закрытия летней школы AKTA «Cyber Summer School – 2023»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС