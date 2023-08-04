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АПК 04.08.2023 13:30

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,3% из-за подорожания растительного масла - ФАО

Мировые цены на продовольствие, снижавшиеся в мае и июне, в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%, сообщается в очередном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие в июле 2023 года составил в 123,9 пункта, что на 1,3% больше, чем в июне. Однако он остается на 11,8% ниже значения за июль прошлого года. Восстановление индекса в июле было обусловлено значительным ростом цен на растительные масла, частично этот рост был нивелирован существенным снижением цен на сахар, а также небольшим снижением цен на зерно, молочные продукты и мясо, поясняют эксперты ФАО.

Индекс цен на зерно в июле снизился на 0,5% по сравнению с июнем и на 14,5% - в годовом выражении.

Мировые цены на пшеницу выросли на 1,6%, что стало первым месячным повышением за 9 месяцев. Этот рост в ФАО связывают, главным образом, с выходом РФ из зерновой сделки. Рис в июле подорожал на 2,8%, это самый высокий показатель с сентября 2011 года. Это стало следствием роста цен в сегменте рынка индики.

Индекс цен на растительное масло в июле по сравнению с июнем вырос на 12,1%, что стало первым повышением после семи месяцев последовательного снижения. Столь заметный рост в июле был обусловлен повышением мировых котировок на подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое масла, поясняют эксперты. В частности, мировые цены на подсолнечное масло выросли более чем на 15% в месячном выражении.

Индекс цен на молочные продукты в июле снизился на 0,4% по сравнению с июнем и на 20,6% - в годовом выражении. Общее удешевление было вызвано снижением котировок на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло. В то же время цены на сухое цельное молоко немного выросли, в основном под влиянием валютных колебаний. Цены на сыр после пяти месяцев резкого снижения немного восстановились.

Индекс цен на мясо в минувшем месяце снизился на 0,3% по сравнению с июнем и на 5,1% - по сравнению с июлем прошлого года.

Индекс цен на сахар в июле уменьшился на 3,9%, что является вторым ежемесячным снижением подряд. Но в годовом выражении цены остаются на 29,6% выше.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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Тэги: МИР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ


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