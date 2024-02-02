Мировые цены на продовольствие в январе снизились на 1% - ФАО

Мировые цены на продовольствие в январе по сравнению с декабрем 2023 года снизились на 1%, сообщается в ежемесячном докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
При этом в документе отмечается, что ценовой индекс декабря был пересмотрен.
Индекс цен на зерновые в январе по сравнению с декабрем снизился на 2,2%. Падение цен на пшеницу объясняется конкуренцией между экспортерами, а также поступлением на рынок зерна из Южного полушария. Стоимость кукурузы резко снизилась с началом уборочной кампании в Аргентине, поясняется в докладе.
Индекс цен на мясо снизился на 1,4%, причём снижение фиксируется седьмой месяц подряд. Падение цен на мясо птицы связано со слабым спросом и большим предложением. Свинина подешевела из-за сокращения закупок Китаем при наращивании собственного производства. Цены на говядину также снизились, баранина подорожала из-за большого импортного спроса.
Индекс цен на растительное масло вырос всего на 0,1%. При удорожании пальмового и подсолнечного масла цены на соевое и рапсовое снизились.
Индекс цен на молочные продукты практически не изменился по сравнению с пересмотренным декабрьским значением. В январе международные котировки цен на сливочное масло и сухое цельное молоко выросли в основном из-за более высокого спроса со стороны азиатских покупателей, что почти компенсировало снижение цен на сухое обезжиренное молоко и сыр.
Индекс цен на сахар вырос на 0,8%. Рост объясняется беспокойством по поводу недостаточного количества осадков в Бразилии и влияния этого фактора на урожай сахарного тростника. Неблагоприятные прогнозы даются и на производство в Таиланде и Индии - ведущих странах-производителях этого продукта.
Азербайджан и IFC обсудили вопросы сотрудничества
Военная помощь ЕС Армении нанесет вред усилиям по установлению мира на Южном Кавказе – глава МИД Азербайджана
Эксперты ВБ оценили потребности в инвестициях для снижения уровня потерь воды в Баку до 40%
Цукерберг заработает $700 млн в год на дивидендах Meta
Подразделения МЧС Азербайджана провели поисково-спасательные учения
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Азербайджан и Армения в первом полугодии 2024 года могут заключить мирный договор - Fitch Solutions
Пашинян: единый подход к созданию единого рынка энергоресурсов в ЕАЭС пока отсутствует
ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие в секторе Газа с обменом заложников с Израилем
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!
Студентка Бакинской высшей школы нефти награждена президентской премией
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы