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Транспорт и связь 04.08.2023 17:47

SOCAR и Microsoft договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности и цифровизации

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и Microsoft в пятницу подписали Меморандум о взаимопонимании.

" Меморандум предусматривает сотрудничество в сферах цифровизации, инноваций, усовершенствования инфраструктуры информационных технологий, развития человеческого капитала, а также разведки, добычи, переработки, маркетинга, транспорта, кибербезопасности. Подписание документа стало результатом прямой инициативы SOCAR и успешных переговоров", - говорится в сообщении SOCAR.

По данным Госнефтекомпании Азербайджана, Меморандум с Microsoft, наряду с SOCAR, создаст благоприятную основу для создания центра инновационного совершенствования для страны в целом.

"Меморандум является частью долгосрочной стратегии SOCAR и направлен на модернизацию операционной модели за счет применения чистых, цифровых и инновационных технологий на предприятиях Госнефтекомпании, а также внесет ценный вклад в более эффективное выполнение технических и технологических операций, укрепление бизнеса и развитие высококвалифицированного кадрового потенциала.

Н.Аббасова

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