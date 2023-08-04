Трамп призвал Верховный суд США вмешаться в разбирательства против него

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Верховный суд должен вмешаться в судебные разбирательства, фигурантом которых он является.
"Я лидирую в предвыборных опросах, в том числе опережаю жуликоватого Джо Байдена. Но мне навязывают неравные условия для конкуренции", - написал Трамп в Truth Social.
"Это - вмешательство в выборы, и Верховный суд должен разобраться в этом", - добавил он.
Ранее экс-президент США заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден и члены Демократической партии используют судебную систему для достижения своих политических целей.
Накануне Трампу зачитали новые обвинения в федеральном суде в Вашингтоне. Речь, как сообщалось, идет о четырех пунктах, в том числе о "сговоре с целью воспрепятствования официальной процедуре" и "сговоре с целью обмануть США".
В свою очередь, экс-президент заявил, что не признает себя виновным.
Таким образом, Трампу за последние месяцы предъявили обвинения по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.
Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как сообщалось, согласно опросам, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы экс-президента: он пока что уверенно опережает по популярности остальных участников праймериз от Республиканской партии. Таким образом, отмечают СМИ, у Трампа высокие шансы победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.
Следующие президентские выборы пройдут в Соединенных штатах в 2024 году.
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