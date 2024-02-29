Верховный суд США рассмотрит в апреле иск Трампа об иммунитете от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы

Верховный суд США согласился рассмотреть иск экс-президента США Дональда Трампа по вопросу об иммунитете от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы, предает телеканал CNN.
"Суд согласился ускорить рассмотрение и заслушать аргументы на неделе, начинающейся 22 апреля", - сообщает телеканал.
Ранее Трамп обратился в Верховный суд с просьбой временно заблокировать решение Окружного суда округа Колумбия, вынесенное в начале февраля, в котором категорически отвергались его заявления об иммунитете от обвинений.
"Это решение является значимой победой Трампа, по крайней мере, по двум причинам: теперь он сможет отстаивать президентскую неприкосновенность, которая, если будет предоставлена, может подорвать массу юридических вызовов, с которыми он сталкивается" - отмечает CNN.
Верховный суд попросил Трампа предоставить аргументы по делу к 19 марта. Офису спецпрокурора Джека Смита, который курирует расследование дел против Трампа, предложено предоставить изложение своих аргументов к 8 апреля.
Вопрос об иммунитете возник в связи с рассмотрением в судах событий 6 января 2021 года, когда поддерживавшие Трампа демонстранты ворвались в Капитолий. Адвокаты Трампа настаивали на том, что раз на тот момент он еще был президентом, значит, его нельзя привлекать к ответственности в суде в рамках этого дела.
Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.
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