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Дальнее зарубежье 29.02.2024 10:42

Верховный суд США рассмотрит в апреле иск Трампа об иммунитете от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы

Верховный суд США согласился рассмотреть иск экс-президента США Дональда Трампа по вопросу об иммунитете от судебного преследования по делу о вмешательстве в выборы, предает телеканал CNN.

"Суд согласился ускорить рассмотрение и заслушать аргументы на неделе, начинающейся 22 апреля", - сообщает телеканал.

Ранее Трамп обратился в Верховный суд с просьбой временно заблокировать решение Окружного суда округа Колумбия, вынесенное в начале февраля, в котором категорически отвергались его заявления об иммунитете от обвинений.

"Это решение является значимой победой Трампа, по крайней мере, по двум причинам: теперь он сможет отстаивать президентскую неприкосновенность, которая, если будет предоставлена, может подорвать массу юридических вызовов, с которыми он сталкивается" - отмечает CNN.

Верховный суд попросил Трампа предоставить аргументы по делу к 19 марта. Офису спецпрокурора Джека Смита, который курирует расследование дел против Трампа, предложено предоставить изложение своих аргументов к 8 апреля.

Вопрос об иммунитете возник в связи с рассмотрением в судах событий 6 января 2021 года, когда поддерживавшие Трампа демонстранты ворвались в Капитолий. Адвокаты Трампа настаивали на том, что раз на тот момент он еще был президентом, значит, его нельзя привлекать к ответственности в суде в рамках этого дела.

Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.

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Тэги: США, ТРАМП, СУД, ИММУНИТЕТ


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