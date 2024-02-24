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Дальнее зарубежье 24.02.2024 09:00

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп, признанный виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, должен будет выплатить $454 млн штрафа, говорится в опубликованном решении суда, сообщает телеканал CNN.

Как только решение будет вручено Трампу, у него будет 30-дней для подачи апелляции. В течение этого периода Трампу нужно будет внести наличные или разместить облигации, чтобы покрыть $355 млн, которые изначально назначил суд, и дополнительно около $100 млн в качестве процентов.

Ответственными за мошенничество в гражданском деле, возбужденном генеральным прокурором Нью-Йорка Летитой Джеймс, признаны также сыновья бывшего президента - Дональд-младший и Эрик. Они должны выплатить по $4 млн каждый.

Виновными Трампа и сыновей суд в Нью-Йорке признал на прошлой неделе. Помимо штрафных санкций им запрещено работать сотрудниками или директорами любой корпорации или другого юридического лица в Нью-Йорке сроком на три года.

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Тэги: США, ТРАМП, СУД, ШТРАФ


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