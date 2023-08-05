В Джидде начинаются консультации по урегулированию на Украине

В Саудовской Аравии в субботу стартуют консультации вокруг мирного урегулирования на Украине, в которых примут участие представители 30 стран мира.
Переговоры, как ожидается, продлятся два дня. Они пройдут в городе Джидда в основном - на уровне советников по безопасности. Ожидается, что в консультациях примут участие официальные лица из Бразилии, Великобритании, Замбии, Китая, Египта, ЕС, Индии, Индонезии, Мексики, Польши, США, Чили, Южной Кореи, ЮАР. В частности, Китай представит спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй.
Власти Саудовской Аравии заявили, что "ожидают, что эта встреча внесет вклад в укрепление диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями и координации на международном уровне по путям урегулирования кризиса посредством политических и дипломатических усилий".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за переговорами по Украине, которые намерена провести Саудовская Аравия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как сообщалось, заявила, что в Москве рассматривают планируемую в Саудовской Аравии многостороннюю встречу по ситуации на Украине как попытку создания антироссийской коалиции.
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