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Дальнее зарубежье 02.08.2023 22:58

Госдеп США не ожидает конкретных результатов от консультаций по Украине в Саудовской Аравии

Власти США не прогнозируют принятия конкретных решений на переговорах, которые власти Саудовской Аравии планируют провести на этой неделе для обсуждения вариантов урегулирования ситуации на Украине, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер в среду .

"Мы не ожидаем конкретных результатов по итогам переговоров. Это - только старт процесса", - сказал он на брифинге.

По его словам, цель встречи - скорее в том, чтобы разные страны ознакомились с украинским видением ситуации.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, УКРАИНА


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