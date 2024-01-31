США и Саудовская Аравия возобновили переговоры по оборонному сотрудничеству

США и Саудовская Аравия прервали паузу в переговорах по укреплению оборонного сотрудничества, которая была вызвана началом Израилем военной операции в секторе Газа, сообщило агентство Bloomberg со ссылками на информированные источники.
В сообщении говорится, что в январе группа американских сенаторов в городе Ал-Ула на северо-западе Саудовской Аравии провела переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом. Повестка дня предусматривала "возобновление предыдущих переговоров об оборонном пакте, который также включал бы историческую связь между Саудовской Аравией и Израилем".
Агентство отмечает, что бен Салман "по-прежнему видит возможности для расширения сотрудничества с США, несмотря на гнев во всем арабском мире в связи с продолжающимися ударами Израиля по ХАМАС и гибелью палестинцев в Газе".
Один из приоритетов руководства Саудовской Аравии - убедить Байдена ослабить или отменить мораторий на продажу наступательных вооружений, введенный три года назад в связи с ударами возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции по йеменским хуситам, говорится в публикации.
Главный камень преткновения на переговорах заключается в позиции Саудовской Аравии, которая настаивает на том, что любая сделка с Израилем должна быть обусловлена созданием независимого палестинского государства, против чего решительно выступает израильская сторона, напоминает Bloomberg.
Израиль не выведет войска из Газы, не отпустит террористов вплоть до победы - Нетаньяху
Заседание комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы запланировано на среду
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты председателю КНР
Williams Cos. повысила квартальные дивиденды на 6,1%
MİDA направит около 4,5 млн манат на работы по вертикальному планированию и благоустройству в ЖК в городе Ширван
Извлекаемые запасы золота на месторождении Ортакенд в НАР предварительно оцениваются в 424 тыс. унций
В МЧС России предполагают возобновить учения с участием всех прикаспийских государств
В связи со взрывом и пожаром в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку арестованы 2 человека
Neuralink Илона Маска впервые вживила мозговой имплантат человеку
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов
AccessBank в 2023 году в рамках программы самозанятости уже поддержал 59 предпринимателей
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы