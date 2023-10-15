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Дальнее зарубежье 15.10.2023 17:20

Эр-Рияд работает над предотвращением эскалации палестино-израильского конфликта - кронпринц Саудовской Аравии

Саудовская Аравия активизировала усилия для предотвращения эскалации палестино-израильского конфликта и создания условий для возвращения стабильности в регионе, передает "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

В ходе встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном наследный принц Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд "упорно работает над тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и снять осаду с сектора Газа".

По его словам, Саудовская Аравия наращивает усилия "для создания условий для возвращения к стабильности", и что королевство резко критикует и отвергает насилие в отношении мирных жителей, разрушение инфраструктуры.

В то же время в Госдепе заявили, что в ходе встречи Блинкен указал на приверженность США "продвижению стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами". Американский госсекретарь "подчеркнул, что внимание США сконцентрировано на том, чтобы положить конец террористическим атакам ХАМАС, обеспечить освобождение всех заложников и предотвратить распространение конфликта".

Стороны также обсудили тему политического соглашения для достижения мира и безопасности в Йемене, а также партнерство для прекращения конфликта в Судане.

С 11 по 15 октября Блинкен посещает Ближний Восток на фоне обострения палестино-израильского конфликта. После Саудовской Аравии он отправится в Египет.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, БЛИЖВОСТОК, ПОЗИЦИЯ


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