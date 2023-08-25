США заявили Израилю о необходимости уступок палестинцам для нормализации отношений с Саудовской Аравией

В Белом доме заявили израильскому правительству, что заключение соглашения об установлении дипломатических отношений Израиля с Саудовской Аравией возможно лишь при удовлетворении части требований палестинцев, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на источники.

"Министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер на прошлой неделе посетил Вашингтон для переговоров c Белым домом и с госдепом о мегасоглашении с Саудовской Аравией", - передает Axios.

"Четыре нынешних и бывших официальных лица США заявили Axios, что советник по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен в общении с Дермером затронули вопрос о необходимости уступок Израиля палестинцам в рамках соглашения с Саудовской Аравией", - отмечает портал.

Блинкен подчеркнул, что без подобных шагов успех невозможен: так, Эр-Рияду нужно продемонстрировать арабскому и мусульманскому миру положительные тенденции в ситуации с палестинцами. Смягчение позиции Израиля также нужно для поддержки соглашения, которого добивается Белый дом, со стороны демократов в Конгрессе США.

Кроме того, по словам собеседников портала, Блинкен добавил: Израиль "неверно оценивает ситуацию", если считает, что ему не придется идти на уступки.

По словам источников, в свою очередь Дермер не торопился обсуждать в разговоре с Салливаном и Блинкеном тему возможных шагов Израиля навстречу палестинцам. В то же время, как отметил один собеседник Axios, он говорил о готовности Израиля признать право за Саудовской Аравией развивать мирную ядерную программу.