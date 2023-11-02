Блинкен обсудил ситуацию в секторе Газа с министром обороны Саудовской Аравии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил конфликт между Израилем и радикальным движением ХАМАС с министром обороны Саудовской Аравии Халидом бин Салманом, отметил важность предотвращения расширения конфликта, сообщается на сайте госдепа США в четверг.
"Госсекретарь подтвердил важность удовлетворения гуманитарных потребностей в секторе Газа, предотвращения распространения конфликта и укрепления региональной стабильности и безопасности, в том числе в Йемене", - говорится в заявлении госдепа.
Он также отметил важность работы по установлению мира между израильтянами и палестинцами, госсекретарь назвал это общим приоритетом США и Саудовской Аравии.
Блинкен подчеркнул готовность США помогать своим партнерам в защите от угроз со стороны государств и негосударственных структур. Они также обсудили усилия Саудовской Аравии по обеспечению стабильного мира в Йемене.
Встреча состоялась накануне, ее подробности Госдеп сообщает в четверг.
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