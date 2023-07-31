США примут участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии

Представители США примут участие в переговорах, которые власти Саудовской Аравии планируют провести позже на этой неделе для обсуждения вариантов урегулирования ситуации на Украине, заявили в понедельник в госдепе.
"Я могу подтвердить, что там будут американские официальные лица", - сказал представитель госдепа Мэттью Миллер на брифинге.
"Я не готов пока сделать объявление о том, кто именно поедет, но вы можете рассчитывать, что скоро мы про это сообщим ", - добавил он.
В субботу газета The Wall Street Journal писала, что власти Саудовской Аравии в начале августа хотят провести переговоры с рядом стран для поиска вариантов мирного решения конфликта на Украине. Встреча запланирована на 5-6 августа, она состоится в Джидде. По данным издания, в нем примут участия официальные лица из 30 стран.
В конце июня аналогичная встреча прошла в столице Дании Копенгагене, в ней, в частности, приняли участие Бразилия, Индия, Турция и ЮАР, а также США, Украина и западные страны.
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