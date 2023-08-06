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Наука и образование 06.08.2023 13:13

Минобразования планирует закупить 41,5 тыс. ноутбуков

Министерство науки и образования Азербайджана через свою специализированную структуру планирует приобрести 41545 ноутбуков.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно тендерному объявлению, планируется закупка трех видов ноутбуков.

Стоимость предмета тендера оценивается выше $3 млн.

Прием предложений по тендеру завершается 18 сентября (в 16:00). Вскрытие тендерных предложений состоится 19 сентября в 16:00.

Срок поставки ноутбуков – не позднее 90 дней после подписания контракта.

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, НОУТБУКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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