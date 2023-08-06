Минобразования планирует закупить 41,5 тыс. ноутбуков

Министерство науки и образования Азербайджана через свою специализированную структуру планирует приобрести 41545 ноутбуков. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно тендерному объявлению, планируется закупка трех видов ноутбуков. Стоимость предмета тендера оценивается выше $3 млн. Прием предложений по тендеру завершается 18 сентября (в 16:00). Вскрытие тендерных предложений состоится 19 сентября в 16:00. Срок поставки ноутбуков – не позднее 90 дней после подписания контракта. Отдел новостей

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