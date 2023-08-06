Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.018 GBR   2.1635 TRY   0.0629

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 82.82 +1.27 Brent 86.24 +1.10

ТЭК 06.08.2023 21:21

Польский оператор PERN подтвердил, что повреждена одна из ниток западного участка нефтепровода «Дружба»

Польский трубопроводный оператор PERN в воскресенье сообщил о повреждении одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба", восстановление прокачки ожидается во вторник.

"Службы PERN достигли поврежденного участка одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба" в гмине Ходеч. Это магистраль, которая транспортирует сырую нефть морских поставок на запад. В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления прокачки - утро вторника", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "на месте происшествия продолжают работать все службы PERN, к работам также привлечены Государственная противопожарная служба и Добровольная пожарная дружина. Также присутствует специализированная компания, которая с завтрашнего дня займется рекультивацией участка, чтобы вернуть его в исходное состояние".

"С начала мероприятия работает и контролирует всю работу кризисная команда PERN, назначенная в соответствии с процедурами антикризисного управления", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена в воскресенье из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, НЕФТЕПРОВОД, "ДРУЖБА", ПОВРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Утечка произошла на польском участке трубопровода «Дружба», поставляющем нефть в Германию, работает одна из двух веток

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az