Польский оператор PERN подтвердил, что повреждена одна из ниток западного участка нефтепровода «Дружба»

Польский трубопроводный оператор PERN в воскресенье сообщил о повреждении одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба", восстановление прокачки ожидается во вторник.
"Службы PERN достигли поврежденного участка одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба" в гмине Ходеч. Это магистраль, которая транспортирует сырую нефть морских поставок на запад. В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления прокачки - утро вторника", - говорится в сообщении.
Сообщается, что "на месте происшествия продолжают работать все службы PERN, к работам также привлечены Государственная противопожарная служба и Добровольная пожарная дружина. Также присутствует специализированная компания, которая с завтрашнего дня займется рекультивацией участка, чтобы вернуть его в исходное состояние".
"С начала мероприятия работает и контролирует всю работу кризисная команда PERN, назначенная в соответствии с процедурами антикризисного управления", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена в воскресенье из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений.
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