bp отправила в море верхние строения платформы «Центральный Восточный Азери» на блоке АЧГ

Компания bp-Azerbaijan в понедельник отправила в море верхние строения платформы "Центральный Восточный Азери" на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

"Верхние модули платформы "ЦВА" сегодня были отправлены в море со строительно-монтажной площадки "ATA" ("Amec"-"Tekfen"-"Azfen"). В целях минимизации работ, необходимых для монтажа и ввода объекта в эксплуатацию в море, основные эксплуатационные тестовые испытания и проверки верхних модулей были проведены на суше перед отправкой», - говорится в сообщении компании.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», верхние строения платформы включают в себя установки по переработки нефти и газа, интегрированную буровую установку, газовый компрессор и жилые блоки. Проектный вес модулей - 19,6 тыс. тонн, высота - 36 метров.

«Сегодня мы отправили в море последнюю часть платформы ЦВА. (…). Эта платформа будет управляться с Сангачальского терминала, то есть с большого расстояния, и в этом смысле она будет первой морской платформой, которой мы будем управлять с берега», - заявил президент bp по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гэрри Джонс, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Джонс также отметил, что в море верхние строения платформы планируется безопасно установить на опорный блок.

«Затем нам потребуется несколько месяцев, чтобы завершить монтажные работы в море и эксплуатационные испытания для того, чтобы начать бурение первой добывающей скважины с платформы и получить первую нефть в начале 2024 года», - сказал он

Как сообщал ранее "Интерфакс-Азербайджан", опорный блок платформы "ЦВА" был отправлен в море на барже STB-1 в марте 2023 года. 4 апреля 2023 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония символической отправки в море верхних строений платформы "Центральный Восточный Азери".

По информации компании bp-Azerbaijan, после отправки в море верхних модулей потребуется несколько месяцев, чтобы завершить морскую часть строительных работ и эксплуатационных испытаний и начать бурение первой скважины для добычи в начале 2024 года первой нефти с платформы ЦВА.

Проект ЦВА является следующим этапом разработки блока месторождений АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря. В рамках проекта планируется бурение 48 скважин, которое будет осуществлять компания TURAN Drilling Company. Новая платформа рассчитана на добычу 100 тыс. нефти б/с.

Цель проекта ЦВА заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.

Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд, из которых порядка $3,2 млрд составляют расходы на строительные работы, остальное - расходы на разработку, включая бурение новых скважин.

Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

В 2022 году на блоке месторождений АЧГ было добыто порядка 152 млн баррелей (20 млн тонн). Добыча нефти с данной контрактной площади в 2022 году в баррелях сократилась на 9%. Добыча ведется с 6 платформ.

Н.Аббасова