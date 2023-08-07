Швейцария в январе-мае увеличила экспорт фармпродукции в Азербайджан в 1,6 раза

Швейцария в январе-мае 2023 года поставила в Азербайджан 44,6 тонны фармацевтической продукции, что на 62,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении экспорт фармпродукции из Швейцарии в Азербайджан вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,388 млн евро.

Согласно статданным, в январе Швейцария экспортировала в Азербайджан 12,9 т фармпродукции на 1,449 млн евро, в феврале - 6,3 т на 10,198 млн евро, в марте - 11,3 т на 2,109 млн евро, в апреле – 13,2 т на 2,389 млн евро, в мае - 0,9 т на 0,243 млн евро.

В 2022 году Швейцария экспортировала в Азербайджан 67,2 т фармпродукции (рост на 34,1% по сравнению с 2021г) на 35,730 млн евро (рост в 5 раз).

Р.Керимов