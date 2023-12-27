Швейцария за 11 мес. поставила в Азербайджан фармпродукции на 37 млн франков

Швейцария в январе-ноябре 2023 года поставила в Азербайджан 85 тонн фармацевтической продукции, что на 30,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных швейцарского таможенного управления.

В денежном выражении экспорт фармпродукции из Швейцарии в Азербайджан увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 36,7 млн франков (37,7 млн евро).

В товарной структуре экспорта преобладали лекарственные средства (код товарной номенклатуры - 3004), поставки из Швейцарии в Азербайджан которых увеличились на 31,5% в физическом выражении, до 83 т, и на 3,4% в денежном выражении, до 35,6 млн франков (36,5 млн евро).

По данным швейцарского таможенного управления, в 2022 году Швейцария экспортировала в Азербайджан 67 т фармпродукции (рост на 34,1% по сравнению с 2021г) на 36 млн франков (35,7 млн евро, рост в 4,7 раз).

Р.Керимов