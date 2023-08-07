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Бизнес и законодательство 07.08.2023 20:54

Saloglu запустила в Азербайджане мебельную фабрику стоимостью 30 млн манатов, планирует строительство еще 4 новых заводов


Компания "Saloglu" в понедельник ввела в эксплуатацию мебельную фабрику "Venzana" в Газахском районе Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия фабрики.

Главе государства сообщили, что фабрика "Venzana", созданная при мебельном производственном предприятии "Saloglu", имеет производственную площадь в 18 тыс. кв. метров. Предприятие инвестиционной стоимостью 30 млн манатов способно производить 12 тыс. комплектов спальной и 6 тыс. комплектов гостиной мебели. Фундамент предприятия был заложен в 2016 году.

Производимую на мероприятии мебель, наряду с поставками на внутренний рынок, планируется также экспортировать в Россию, Казахстан, Грузию, Германию и другие страны.

Кроме того отмечалось, что предприятие "Saloglu" с 2000 года действует в сфере производства и продажи мебели. Производимая продукция не только удовлетворяет спрос внутреннего рынка, но и экспортируется. На внутреннем рынке мебель предлагается потребителям в магазинах предприятия и представительствах, расположенных во многих районах страны. Годовая производственная мощность предприятия - 14 тыс. 260 комплектов мебели. В настоящее время работой на предприятии обеспечены 425 человек.

"С запуском фабрики Venzana число работников компании Saloglu составит 600 человек. В продолжение проекта на территории 20 га планируется построить 4 новые фабрики (фабрики по производству столов и стульев, поролона, металлических изделий и матрасов) общей стоимостью 27,2 млн манатов. Основная цель проекта - обеспечить спрос фабрики, а также других а также других предприятий по производству мебели в Азербайджане на сырье. Проект планируется завершить в 2025 году", - говорится в информации.

Было подчеркнуто, что в целях расширения производственной деятельности предприятия Saloglu из Фонда развития предпринимательства был выделен льготный кредит в размере 10 млн манатов. Кроме того, в рамках программы поддержки государством сфер экономической деятельности, пострадавших от пандемии, на полученный предприятием новый банковский кредит на сумму 1,4 млн манатов предоставлена государственная гарантия, а часть кредитного процента субсидирована сроком на 3 года.

В качестве еще одного механизма поддержки Минэкономики Азербайджана выдало предприятию в 2017 году документ поощрения инвестиций по проекту "Создание современного мебельного производства". В рамках реализации проекта предприятие импортировало технику, технологическое оборудование и установки на сумму 8,4 млн манатов.

"Предприятие тесно сотрудничает с ведущими мебельными компаниями мира, старается привлечь в Азербайджан инновационные решения, передовые технологии и опыт в области производства мебели и внедряет их", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕБЕЛЬ, ФАБРИКА, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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