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08.08.2023 21:33

Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до "B2" со "стабильным" прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Moody`s пересмотрело рейтинги Банка Республика, в частности, было объявлено о повышении долгосрочных рейтингов банковских вкладов в местной и иностранной валюте с уровня B3 до уровня B2 со стабильным прогнозом.

Аналитики Moody`s отмечают, что повышение базовой оценки кредитоспособности банка (BCA) с уровня b3 до b2 отражает успешные усилия Банка Республика в совершенствовании качества своих активов и улучшении рентабельности на протяжении рассмотренного периода.

В отчете рейтингового агентства также указывается, что важным фактором, влияющим на повышение рейтингов, стало улучшение рентабельности банка. Так, в течение 2022 года Банк Республика показал чистую прибыль в размере 24 млн манат, что превышает показатель 2021 года на 165%. В 2022 году соотношение чистой прибыли к материальным активам составило 1,6%. Moody`s ожидает, что в следующие 12-18 месяцев Банк Республика продолжит демонстрировать стабильные результаты чистой прибыли, что подтверждается положительной динамикой банка с 2018 года.

Банк Республика основан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe).

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