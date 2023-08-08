Международное рейтинговое агентство Moody`s пересмотрело рейтинги Банка Республика, в частности, было объявлено о повышении долгосрочных рейтингов банковских вкладов в местной и иностранной валюте с уровня B3 до уровня B2 со стабильным прогнозом.

Аналитики Moody`s отмечают, что повышение базовой оценки кредитоспособности банка (BCA) с уровня b3 до b2 отражает успешные усилия Банка Республика в совершенствовании качества своих активов и улучшении рентабельности на протяжении рассмотренного периода.

В отчете рейтингового агентства также указывается, что важным фактором, влияющим на повышение рейтингов, стало улучшение рентабельности банка. Так, в течение 2022 года Банк Республика показал чистую прибыль в размере 24 млн манат, что превышает показатель 2021 года на 165%. В 2022 году соотношение чистой прибыли к материальным активам составило 1,6%. Moody`s ожидает, что в следующие 12-18 месяцев Банк Республика продолжит демонстрировать стабильные результаты чистой прибыли, что подтверждается положительной динамикой банка с 2018 года.

Банк Республика основан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe).