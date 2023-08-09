МИД Азербайджана советует Вильнюсу оказать воздействие на Ереван для конструктивного подхода по мирным переговорам

Спикер министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде обратился к главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису с предложением призвать Армению к более конструктивному подходу в мирных переговорах.
«Было бы более целесообразно призвать Армению продемонстрировать более конструктивный подход, чем подрывать мирный процесс», - написал Гаджизаде в среду в твиттере.
Он призвал министра иностранных дел Литвы «не поддаваться на армянскую пропаганду», отметив, что «Лачинская дорога использовалась Арменией не по назначению в течение последних трех лет». «К сожалению, все эти годы Литва демонстрировала молчание», - написал представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Гаджизаде добавил, что для того, чтобы пресечь злонамеренные действия Армении, Азербайджан установил погранпункт «Лачин» и предложил использовать для поставок товаров в Карабахский регион Азербайджана дорогу Агдам-Ханкенди. «Азербайджан способствует передвижению людей по Лачинской дороге в обоих направлениях», заметил представитель МИД Азербайджана.
Ранее в среду Ландсбергис написал в твиттере, что поговорил с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, обсудив ситуацию вокруг Лачинской дороги и призвал Баку обеспечить беспрепятственное движение по этой дороге.
Р.Керимов
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