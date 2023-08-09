В Азербайджане закон «О платежных услугах и платежных системах» вступит в силу в ноябре 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О платежных услугах и платежных системах».

Документ опубликован в среду на сайте главы государства, он вступит в силу через 90 дней, т.е. в ноябре 2023 года.

Закон состоит из 8 разделов и 68 статей.

Данный закон определяет правовые основы деятельности платежных систем, платежных услуг, платежных организаций, организаций электронных денег и операторов платежных систем, а также правовые, организационные и экономические основы регулирования и надзора в этой сфере.

Р.Ахмедов