Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Внутренняя политика 02.02.2024 16:38

Алиев утвердил закон «О государственных резервах»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О государственных резервах».

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», закон определяет организационные, правовые и экономические основы формирования государственных резервов (по стратегическим товарам) и управления ими.

В целом, закон состоит из 4 разделов и 13 статей.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЗАКОН, УТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


Алиев утвердил новый закон «Об энергетике» В Азербайджане с 1 октября вступят в силу новые правила перевозок пассажиров и грузов автотранспортом В Азербайджане закон «О платежных услугах и платежных системах» вступит в силу в ноябре 2023г Алиев утвердил закон «О политических партиях» Президент Азербайджана утвердил закон о возвращении селу Мадагиз исторического названия Суговушан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az