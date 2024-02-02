Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О государственных резервах».
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», закон определяет организационные, правовые и экономические основы формирования государственных резервов (по стратегическим товарам) и управления ими.
В целом, закон состоит из 4 разделов и 13 статей.
Р.Ахмедов
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