Джаббаров обсудил с новым менеджером ВБ по Азербайджану перспективы сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел в среду встречу с новым менеджером Всемирного банка (ВБ) в стране Стефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister), стороны обсудили укрепление сотрудничества.
«В ходе встречи стороны отметили многостороннее сотрудничество, включая такие сферы как диагностика банковского и частного секторов, инновации, цифровое развитие, развитие технологий управления, возобновляемой энергетики», - отмечается в информации Минэкономики.
Кроме этого на встрече отмечалось, что Азербайджан имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта, привнесения в страну современных технологий и инноваций.
Штальмайстер выразила уверенность, что ВБ продолжит тесное сотрудничество с правительством Азербайджана в направлении достижения стратегических целей развития страны, поделилась своими взглядами на новые направления партнерства.
Джаббаров и Штальмайстер также обсудили укрепление сотрудничества между ВБ и Азербайджаном, совместные проекты, а также меры, реализуемые в направлении диверсификации экономики страны и постоянного улучшения бизнес-среды, поощрения инвестиций.
Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. За период сотрудничества в Азербайджане реализовано 49 проектов за счет кредитных средств ВБ на общую сумму $3,2 млрд. В настоящее время активными являются 3 проекта.
Х.Насирзаде
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