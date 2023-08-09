Джаббаров обсудил с новым менеджером ВБ по Азербайджану перспективы сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел в среду встречу с новым менеджером Всемирного банка (ВБ) в стране Стефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister), стороны обсудили укрепление сотрудничества.

«В ходе встречи стороны отметили многостороннее сотрудничество, включая такие сферы как диагностика банковского и частного секторов, инновации, цифровое развитие, развитие технологий управления, возобновляемой энергетики», - отмечается в информации Минэкономики.

Кроме этого на встрече отмечалось, что Азербайджан имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта, привнесения в страну современных технологий и инноваций.

Штальмайстер выразила уверенность, что ВБ продолжит тесное сотрудничество с правительством Азербайджана в направлении достижения стратегических целей развития страны, поделилась своими взглядами на новые направления партнерства.

Джаббаров и Штальмайстер также обсудили укрепление сотрудничества между ВБ и Азербайджаном, совместные проекты, а также меры, реализуемые в направлении диверсификации экономики страны и постоянного улучшения бизнес-среды, поощрения инвестиций.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. За период сотрудничества в Азербайджане реализовано 49 проектов за счет кредитных средств ВБ на общую сумму $3,2 млрд. В настоящее время активными являются 3 проекта.

Х.Насирзаде