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07.03.2024 11:23

Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что обсудил с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани приоритеты сотрудничества сторон.

«Обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества - инвестиционные проекты в рамках новой стратегии партнерства по стране, а также возможности сотрудничества в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29)», - написал Джаббаров в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Р.Керимов

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ВБ, ВСТРЕЧА


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