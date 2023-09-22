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Внешняя политика 22.09.2023 17:04

Азербайджан и ВБ обсудили индикативную программу инвестпроектов

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу провел встречу с новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландой Прайс.

«Мы обсудили вопросы повестки дня сотрудничества: индикативную программу инвестиционных проектов, подготовленную банком; подготовку Рамочной программы партнерства на 2023-2028 годы; перспективы развития сотрудничества», приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Джаббарова.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ВБ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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