Азербайджан и ВБ обсудили индикативную программу инвестпроектов

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу провел встречу с новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландой Прайс. «Мы обсудили вопросы повестки дня сотрудничества: индикативную программу инвестиционных проектов, подготовленную банком; подготовку Рамочной программы партнерства на 2023-2028 годы; перспективы развития сотрудничества», приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Джаббарова. Х.Насирзаде

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