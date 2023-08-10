Манат подешевел к евро и к лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 августа ЦБА установил на уровне 1.8666 маната/1EUR (9 августа - 1.8663 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 августа сохранил на уровне 0.0176/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 10 августа ЦБА установил на уровне 0.0629 манат/1TRY (9 августа - 0.0627 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков