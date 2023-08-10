Инфляция в США в июле ускорилась до 3,2%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.
Инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель достигал минимума с марта 2021 года.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,3%.
Рост цен в США ускорился после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.
Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в июле до минимальных с октября 2021 года 4,7% в годовом выражении после подъема на 4,8% в июне. Аналитики ожидали сохранения показателя на июньском уровне.
Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 12,5% в годовом выражении после снижения на 16,7% в июне, тогда как цены на продукты питания поднялись на 4,9% после повышения на 5,7% месяцем ранее.
Стоимость одежды повысилась на 3,2% (рост в июне - на 3,1%), транспортных услуг - на 9% (8,2%). Подержанные автомобили упали в цене на 5,6% после снижения на 5,2%, а новые машины подорожали на 3,5% (4,1%).
Азербайджан будет проводить тренинги для украинских саперов
Алиев обсудил с новым послом РФ в Азербайджане двусторонние отношения и процессы на Южном Кавказе
Алиев принял верительные грамоты нового посла России в Азербайджане
На Баку в I полугодии приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля составила $542
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Нижняя палата парламента Индии отклонила вотум недоверия правительству Моди
Глава ЭКОВАС призывает сконцентрироваться на мирных вариантах решения кризиса в Нигере
Иран готов вернуться в ядерное соглашение, если другие стороны согласятся его выполнять
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС