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Макроэкономика 10.08.2023 18:14

Инфляция в США в июле ускорилась до 3,2%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель достигал минимума с марта 2021 года.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,3%.

Рост цен в США ускорился после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в июле до минимальных с октября 2021 года 4,7% в годовом выражении после подъема на 4,8% в июне. Аналитики ожидали сохранения показателя на июньском уровне.

Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 12,5% в годовом выражении после снижения на 16,7% в июне, тогда как цены на продукты питания поднялись на 4,9% после повышения на 5,7% месяцем ранее.

Стоимость одежды повысилась на 3,2% (рост в июне - на 3,1%), транспортных услуг - на 9% (8,2%). Подержанные автомобили упали в цене на 5,6% после снижения на 5,2%, а новые машины подорожали на 3,5% (4,1%).

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Тэги: США, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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